Na paralympiádu nesmí, tak mladík zvažuje amputaci nohy

Navzdory tomu, že je Knight upoután na vozíček, nesplňuje podle pravidel Mezinárodního paralympijského výboru jeho postižení podmínky, aby mohl svou zemi reprezentovat na paralympiádě. O jeho případu informoval deník Daily Mail.

Organizace některá postižení, která „primárně způsobují bolest“, nově klasifikuje jako „nezpůsobilá postižení“. Takto trpící sportovci proto nemohou být nominováni na paralympijské hry.

„Říct mi, že nemám ten správný druh postižení, je absurdní,“ uvedl Knight pocházející z Kingsbridge v britském Devonu. „Jsem na vozíku a v neustálých bolestech. Říct, že nejsem postižený dostatečně, je diskriminující,“ dodal.

Mladík trpí Sudeckovým algodystrofickým syndromem (nebo též CRPS – complex regional pain syndrom) a hypermobilním syndromem (nadměrnou kloubní volností). Kvůli tomu má atrofované svaly na nohou tak, že je zcela odkázán na vozík. Kvůli CRPS navíc trpí neustálou ochromující bolestí.

Na vozíku upnul všechny své síly k basketbalu

Nemoc se u něj projevila už před lety. „Jednoho dne jsem se vzbudil a nedokázal jsem položit nohu na zem bez toho, aniž by mě zasáhla ukrutná bolest. Časem se to zhoršovalo, a i když jsem nejdřív dokázal chodit alespoň za pomoci holí, nyní musím být pořád na vozíku. Nejsem schopný chodit, mé nohy neunesou mou váhu,“ vysvětlil Knight.

Jelikož však už odmala miloval sport, nezastavilo Knighta ani těžké postižení. „Na základce jsem hrál fotbal, kdykoliv jsem mohl. Po diagnóze CRPS jsem se zamiloval do basketbalu na vozíku,“ vysvětlil.

Mladík hraje za tým Plymouth Raiders, díky svému talentu byl vybrán do britské akademie, která se věnuje sportovním talentům na vozíku, a nedávno v zápase se Španělskem nastoupil dokonce jako kapitán týmu do 22 let.

Veškerý svůj talent Knight napnul k tomu, aby se stal součástí britského paralympijského týmu v Tokiu. Nyní ale přišla nečekaná sprcha, jeho postižení nestačí k tomu, aby mohl být zařazen mezi basketbalové paralympioniky.

Amputace je reálné řešení jeho problému

Nyní proto zcela reálně uvažuje o tom, že by si jednu nohu nechal amputovat. Pak by totiž podmínky splnil bez potíží. „Amputace jenom proto, abyste mohl hrát vybraný sport, se může jevit jako drastické řešení, ale je to řešení, které musím brát v úvahu,“ uvedl Knight.

„Je šílené, že paralympijský výbor, který se snaží vystupovat jako příklad rovnosti a inkluze, záměrně diskriminuje sportovce, kteří nesplňují jejich úzkoprsý pohled na to, co znamená být postižený,“ rozhořčeně uvedla Knightova matka Natasha.

„Oscar věnoval celý svůj život vozíkovému basketbalu a takto mu ukrást sen je další rána pro teenagera, který má před sebou těžký život s postižením,“ dodala.

Paralympijský výbor vidí vše černobíle, tvrdí reprezentant

Knight není jediným britským sportovcem, který uvažuje o takto drastickém řešení. Před několika týdny se obdobně vyjádřil britský reprezentant v basketbalu na vozíku George Bates. I on trpí syndromem CRPS a ani on nesplňuje podmínky startu na paralympiádě.

„Měl jsem šanci nechat si nohu amputovat, když mi bylo čtrnáct, patnáct. Odmítl jsem, teď, když se na to dívám zpětně, přeju si, abych si ji býval nechal odebrat,“ uvedl Bates. „Spoustu věcí by to ulehčilo, ale nikdy jsem si nepomyslel, že se dostanu do situace, kdy mé postižení nebude dostatečné, abych mohl hrát paralympijský sport,“ vysvětlil v červenci.

Paralympijský výbor následně zkritizoval, že situaci s klasifikací postižení vidí příliš černobíle, zatímco postižení taková z podstaty věci prostě nejsou.