Brutálně zavražděná žena se dočkala pohřbu po více než sto letech

Mamie se narodila v roce 1893 v Sunderlandu, domov však záhy opustila, aby zkusila najít štěstí coby barová tanečnice. „Byla to taková panenka, co v pubertě opustila domov,“ uvedla Susie Oldnallová. „Ale byla taky dost statečná. Slyšela jsem, že patřila do skupiny tanečnic, které když nedostaly zaplaceno, tak se dovedly bránit i soudně,“ dodala praneteř.