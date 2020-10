Britská horská služba testuje futuristický jetpack

Nad malebnou krajinou rychlostí okolo padesáti kilometrů za hodinu sviští vzduchem muž s těžkým strojem na zádech. Není to však sci-fi z padesátých let, nýbrž realita posledních dní. V britské oblasti Lake District probíhají neobvyklé testy.

Během jednoho z nich je scénář následující: Desetiletá dívka spadla ze skály a ošklivě si zlomila nohu. Na cestě je vrtulník, ovšem záchranáři se potřebují k dívce dostat co nejdříve. Zatímco normálně by to trvalo nejméně 25 minut, záchranář s jetpackem se dokáže za dívkou dostat během devadesáti vteřin.