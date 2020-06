Britce se z vajec ze supermarketu vylíhla kachňata

Tehdy se někdo snažil v inkubátoru vylíhnout ze zakoupených vajec křepelky. „To byl můj původní plán, když jsem ale ve Waitrose (britský obchodní řetězec, pozn. red.) uviděla kachní vejce, řekla jsem si, že s nimi by to možná šlo taky,“ uvedla pro CNN Lellová.

Lellová doma chová kuřata a poté, co kachňatům naroste peří, plánuje je za nimi přemístit ven. Všechny, kdo by se chtěli pustit do podobného experimentu, však Lellová varuje, že pokud uspějí, budou se muset o kachňata postarat. Měli by proto mít připravené místo, kde budou moci kachny žít.