Bohnický „hřbitov bláznů“ dodnes ukrývá mnoho tajemství

„Od roku 1909, kdy se tu začalo pohřbívat, do 60. let, zde bylo pohřbeno přes 4500 pacientů. Tedy jsou to pacienti, kteří neměli peníze na to být pohřbeni jinde, nebo je nestíhali pohřbít,” vysvětlil Novinkám místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek.