Belgičan dostává devět let denně pizzu, kterou si neobjednal

Devět let dostává den co den Belgičan žijící poblíž Antverp domů krabici s pizzou. Služba, kterou by uvítal nejeden milovník italského pokrmu, se pro něj změnila v noční můru. Pětašedesátiletý muž si totiž žádnou z tisícovek doručených pizz neobjednal a marně pátrá po tom, kdo mu je posílá.