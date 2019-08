Base jumper málem natočil svou smrt

Tragédií málem skončil pokus muže jmenovaného pouze jako Karl, když se pokusil o seskok z hory Monte Brento v Itálii. Záhy poté, co seskočil, se Karl dostal do problémů s padákem, následoval náraz do stěny a nakonec tvrdý dopad na strmý výběžek skály, která mu zřejmě zachránila život. Záběry zveřejnila agentura Reuters.