Banán prodaný za miliony byl sněden

„Je to žluté, je to přilepené páskou ke zdi, stojí to 120 tisíc dolarů a dá se to sníst. Co je to?“ napsala v hádance agentura AFP, která o případu informovala, a hned si odpověděla: „Banán prodaný za uvedenou cenu jedním umělcem, který jiný umělec s potěšením pozřel, aby šokoval měšťáky!“