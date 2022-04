Auto pravděpodobněji vykradou v noci na osvětlené ulici, zjistila britská studie

Studie proběhla v Thames Valley, části Británie, ve které leží například města Oxford, Reading, Windsor a další. Studijní tým pod vedením Phila Edwardse na výzkumné univerzitě London School of Hygiene & Tropical Medicine zkoumal podrobné údaje o trestné činnosti a změnách v používání pouličního osvětlení.

V ulicích, ve kterých bylo osvětlení vypnuté od půlnoci do páté hodiny ráno, zaznamenala policie o polovinu méně vloupání. Naopak v okolních ulicích, které zůstaly osvětlené, počet krádeží stoupl. Nebylo ale prokázáno, že by změny osvětlení zvýšily počet loupeží nebo vloupání do obydlí. Zjištění se týkalo pouze automobilů.