Australský štáb napálil svou britskou kolegyni a dal jí do náručí „jedovatého” koalu

„Drop bear je vlastně bratrancem koaly. Jsou ale vlastně docela zlí. Je to něco jako rozdíl mezi psem a dingem,“ pronesl s vážnou tváří do kamery Sean Mulcahy, zatímco australský štáb navlékal lehce vyděšenou reportérku do ochranné vesty a nasadil jí ochranné brýle, aby jí náhodou ďábelský drop bear neublížil.