Americké hasiče nevyvedla z míry ani náhlá exploze

Jakmile majitel domu otevřel dveře, hned věděl, o co se jedná. „Bude potřeba, abychom se evakuovali?” zeptal se hasiče.

Sotva větu dořekl, ozval se zpovzdálí ohlušující výbuch, který znamenal jediné - výbuch plynu. Přítomného hasiče to však evidentně příliš nerozhodilo a s naprostým klidem v hlase odpověděl Toddovi. „To bude znamenat ano,” řekl tónem, který by se hodil spíš do filmové komedie.