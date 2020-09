Alžběta II. zřejmě trpěla obsedantně kompulzivní poruchou

Právě ona si uvědomila, že když si malá princezna Alžběta poctivě rovnala pastelky do penálu, trpí zřejmě neurotickou poruchou OCD. Když se vychovatelka zeptala, proč tak mladá dívka činí, odpověděla Alžběta: „Protože se cítím mnohem bezpečněji.”

Odpovědi na to, čeho se Alžběta obávala, se ale vychovatelce nikdy nedostalo. Už v knize The Little Princesses, kterou vydala Crawfordová - Alžbětou důvěrně přezdívaná „Crowfie” - v roce 1950, hovořila pedagožka o budoucí královně jako o velmi „elegantní a pečlivé dívce”. Její knihy vždy byly perfektně čisté a srovnané, oblečení si často pucovala i po nocích, boty byly vždy srovnané, připomněl Daily Mail.