Alžběta II. povolává zálohy, místo po Harrym a Meghan mají zaplnit vnučky

Poté, co se princ Harry s vévodkyní Meghan rozhodli hledat své štěstí v Americe, princ Filip je indisponován kvůli svému vysokému věku a princ Andrew je kvůli skandálu s Jeffrey Epsteinem stažen do ústraní, zbylo příliš málo členů královské rodiny, kteří by mohli veřejně plnit královské povinnosti. Její veličenstvo proto povolalo „do služby“ zálohy: své dosud mediálně trochu opomíjené vnučky, princezny Beatrice a Eugenii.