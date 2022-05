Akvarističtí nadšenci skupují vodní dráčky. Péče o ně je ale náročná

„Důležitá je teplota vody. Nikdy by neměla překročit 22 stupňů, ani v létě. Potřebuje čistou vodu a chlazení,“ apeluje Kopáček. Podle něj je také častou chybou takzvané přežírání dráčků. Sice jsou to dravci, ale není dobré jim dávat například kuřecí maso a určitě je špatně je krmit každý den.

„Ty zvířátka jsou dost chytrá, vědí, kdy mají hlad. Takže jim stačí dávat ob den a krmíme hlavně patentkami nebo žížalami, zvládnou i neživočišnou stravu. V podstatě všechno, co by mohlo do jezera spadnout, třeba od ptáků, to oni snědí,“ říká akvarista a zájemcům o dráčka radí:

„Ideálně si ho dejte do samostatné nádrže, než se ho naučíte krmit. Dávejte mu jen to, co s ní, ne víc. To, co je tam navíc, tam nepatří, pak to v tom akváriu hnije a vznikají tam bakterie, které zvířátku vadí.“