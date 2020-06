Aktivisté protestují proti trestu smrti pro medvěda, který pokousal dva Italy

Podle toho, jak popsal situaci pro CNN Christian Misseroni, se medvěd nejprve zakousl do nohy jemu, načež jeho otec skočil na medvěda, aby Christian mohl uniknout. Medvěd se pak zaměřil na staršího muže, přičemž mu na noze způsobil trojnásobnou zlomeninu. Christian mezitím už zvládl vstát a pomocí tleskání se mu podařilo medvěda zahnat do lesů.

U tohoto útoku se však ozvalo hned několik skupin ochránců zvířat, které protestují proti tomu, aby byl medvěd usmrcen. Minimálně do té doby, než bude případ důkladně prošetřen. Podle aktivistů by mělo by se mělo zjistit, zda muži medvěda k útoku nějak nevyprovokovali. Napadení Italové ovšem jakoukoliv možnost, že by útok sami zapříčinili, důrazně popřeli.