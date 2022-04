Agresivní labuťák Trenér proháněl kanoisty. I s družkou ho umístili na Kokotský rybník

Trenér oddílu TJ Prazdroj Plzeň Karel Kožíšek si oddechl. „Strašně se nám ulevilo,“ řekl Právu. „Děti se ho bojí, a nejen ony. Jsou to hororové situace. Když nalétává zezadu, je to strašně nepříjemné. Jednomu udělal na ruce křídlem modřinu, v minulosti už dokázal vykoupat i zkušeného sportovce – šlápl mu na bort lodi,“ připomněl.

„Pravda, zatím to byl odvar toho, co v minulých letech. Protože ještě nezahnízdil, pak by to bylo daleko horší,“ dodal Kožíšek.