Ač jednala v dobré víře, po 44 letech přišel vyhazov

Metcalfová v řetězci Birds Bakery pracovala dlouhých 44 let. Její působení v pekárně se stoletou tradicí ukončila až koronavirová pandemie. Během ní totiž manažerka prodejny přijímala od zákazníků hotovost, ačkoliv to směrnice z hygienických důvodů přísně zakazuje.

Metcalfová to přitom vůbec nemyslela zle. Přijímala hotovost zejména od seniorů, kteří nevlastnili platební kartu a nemohli za nákup zaplatit. Navzdory internímu nařízení od zákazníků přijímala platby hotově a jejich útratu pak platila vlastní kartou.

Neměla jsem to dělat, ale nechtěla jsem lidi zklamat. Vždyť k nám chodili každý den.

Od zákazníků tak přijala zhruba 180 liber (5200 korun), které poctivě zaplatila vlastní platební kartou. „Nemohla jsem nechat někoho odejít z obchodu bez nákupu jenom kvůli tomu, že neměl platební kartu. Uvědomovala jsem si, že je to proti předpisům, ale lidé už stáli u pokladny s plným košíkem. Snažila jsem se jenom udělat správnou věc,” stojí si za svým Metcalfová.

Takového názoru ale nebylo vedení společnosti, které kvůli tomu zaměstnankyni ukončilo po 44 letech pracovní poměr. „Řekli mi, že jsem ohrozila životy ostatních pracovníků. Peníze se ale nedostaly do oběhu. Dala jsem si je rovnou do peněženky a nákup zaplatila svojí kartou. Zákazníkům jsem vždycky dala účtenku. Neměla jsem to dělat, ale nechtěla jsem lidi zklamat. Vždyť k nám chodili každý den,” poznamenala Metcalfová.