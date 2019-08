nčs, Novinky

Muž, jehož jméno nebyl zveřejněno, se pokoušel koncem minulého měsíce ukončit svůj život skokem z okraje mostu. Duchapřítomná Settanniová se rozhodla nečekat na policii a pomohla nešťastníkovi sama.

Ačkoliv pravděpodobně nepostupovala podle příruček policejních psychologů, její improvizace na sebevraha zapůsobila. „Odříkala jsem mu část textu z písničky One More Light (Ještě jedno světlo) od kapely Linkin Park,” vysvětlovala později zachránkyně, jež v překladu řekla větu: „Koho zajímá, jestli ještě jedno světlo vyhasne? No, mě ano.”

Paradoxem je, že právě text hitu, který na YouTube zhlédlo téměř 140 milionů uživatelů, napsal v roce 2017 bývalý frontman kapely Chester Bennington, jenž krátce poté sám spáchal sebevraždu.

Text písničky však dopomohl zoufalému muži, aby si svůj čin rozmyslel. „Nevím, jestli to bylo jen kvůli tomu, co jsem mu řekla, ale neskočil a rozbrečel se,” dodala Settanniová.

Policisté později ke dvojici dorazili, muži pomohli vrátit se zpátky z mostu, naložili jej do auta a odvezl k vyšetření do nemocnice. Hrdince okamžiku se dostalo poděkování.