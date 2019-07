tcs, Novinky

Případ, o kterém v uplynulých dnech informovala francouzská média, se odehrál v roce 2011. Teprve minulý týden vyšly najevo jeho podrobnosti, když o něm s konečnou platností rozhodl odvolací správní soud.

Žena našla výherní lístek v úterý 13. září 2011. O něco později nárokovala výhru, stejně jako nešťastný majitel tiketu. Detaily případu neuvádí, jak výherní los ztratil, lze si ale dost dobře představit jeho emoce, když se dozvěděl, že ztracený los je klíčem k pohádkovému bohatství.

Muž se ho nechtěl jen tak vzdát, a tak i on zašel do sídla loterijní společnosti Française des Jeux (FDJ), která loterii Euromiliony ve Francii provozuje. Tvrdil, že výherní lístek ztratil, ovšem může jinak dokázat, že vsadil právě on. FDJ stála před zapeklitým problémem.

Dohoda během měsíce



Podle jejího soutěžního řádu totiž výherce musí splnit dvě podmínky: Prokázat se výherním lístkem a být osobou, která výherní čísla vsadila. Jak žena, tak muž tedy splňovali pouze jednu z podmínek.

Mezi oběma došlo už po měsíci ke vzájemné dohodě. Žena obdrží 7,5 procenta z výhry – 12 milionů eur (307 milionů korun), zbytek připadne muži, který si v loterii opravdu vsadil. Pokud by zůstalo jen u toho, obě strany by byly spokojené. Jenže se objevil další, kdo měl zájem ukousnout si část výhry – francouzský finanční úřad.

Nález není výhra, tvrdil úřad

Ve Francii výhra nepodléhá zdanění, ovšem úřad přišel s tím, že v případě ženy nešlo o výhru ale o finanční transakci jednotlivce vůči jednotlivci. A požadoval po ženě zaplacení daně ve výši 4,3 milionu eur (zhruba 110 milionu korun).

Po necelých osmi letech sporu teď soud konečně rozhodl. Požadavek finančního úřadu zamítl a ministerstvu financí, pod které úřad spadá, vyměřil poplatek za soudní výlohy ve výši 2000 eur (51 tisíc korun). Žena si tak konečně může užívat svého nálezu bez nervů, že by o část mohla přijít.