Když se o vesnici plnou dívek začala zajímat polská média, zapátral starosta Rajmund Frischko v análech, aby zjistil, kdy se naposledy ve vesnici narodil chlapec. Bylo to před devíti lety a nejmladšímu, který stále žije ve vesnici, je 12 let.

V vsi by to nemuselo nutně být nic tak zvláštního, děti se tu nerodí každý rok, ale historické záznamy potvrzují, že zdejším obyvatelům se chlapci rodí extrémně vzácně. „Je to potvrzení toho, co říkají starousedlíci. Vysvětlit tuhle záhadu ale nebude jednoduché,“ uvedl Frischko pro server Wirtualna Polska.

To potvrzuje i Tomasz Golasz, šéf místních dobrovolných hasičů. V jeho oddíle je 24 žen a 8 mužů. „Jde to tu tak už desítky let. Já přišel do vesnice, vzal si místní holku a měli jsme spolu dvě dcery. Rád bych měl i syna, ale tady je to asi nemožné. Můj soused se taky snažil a má dvě dcery. Nemyslím si, že ženy tu rodí chlapce,“ se smíchem vysvětloval Golasz.

Dobrovolné hasičky z vesnice, kde mají ženy drtivou převahu.

FOTO: Facebook MDP i OSP Miejsce Odrzańskie

Kromě polských médií případ zaujal i profesora Rafała Płoského, šéfa genetického oddělení lékařské univerzity ve Varšavě. K rozluštění této záhady bude však zapotřebí rozsáhlý výzkum historických záznamů a mnohá genetická vyšetření. „Je potřeba zjistit, zda ženy ve vesnici nejsou byť jen velmi vzdáleně příbuzné,“ uvedl profesor.

Starosta Frischko má, jak jinak, rovněž dvě dcery a rád by tuto tradici zlomil. Vyhlásil proto speciální odměnu pro pár z vesnice, kterému se jako první narodí chlapec. Jaká to bude cena, neprozradil. Prý to ale bude hodnotný dar.