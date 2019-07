mhr, VH, Právo

Vlky v safari nemá žádná tuzemská zoo a ani v zahraničí to není běžná záležitost. Obdobný zážitek nabízí ve světě jen několik zoologických zahrad. V té olomoucké bude pobíhat smečka bílých arktických vlků Hudsonových.

Návštěvníci budou do vlčího safari jezdit vláčkem z euroasijského safari přes dvojitou bránu. „Jak do meziprostoru vjede vláček, uzavře se brána euroasijského safari a pokud bude vše v pořádku, otevře se mu druhá brána do vlčího safari,“ konstatoval již dříve ředitel zoo Radomír Habáň.

Ve vlčím safari budou moci návštěvníci olomoucké zoo obdivovat arktické vlky.

FOTO: Vlasta Hradilová, Právo

„Předpokládáme zatím, že do safari přemístíme z nynějšího výběhu deset samců, ke kterým přibude alfa samice,“ uvedla Gronská. Lidé se podle ní při jízdě mezi bílými arktickými vlky nebudu muset obávat o svoji bezpečnost. Podle chovatelů nejsou agresivní. „Jsou to možná jediní vlci, u kterých by Karkulka měla aspoň chvíli šanci,“ podotkla s úsměvem Gronská.

Vlci budou mít dostatek volného prostoru k pohybu a vagóny vláčku jsou navíc opatřeny nerezovými sítěmi, a to nejen kvůli bezpečnosti návštěvníků, ale i proto, aby nemohli lidé při průjezdu přes safari zvířata krmit. Realizace vlčího safari vyjde na zhruba pět milionů korun.

Další safari jsou v plánu



Smečka bílých vlků čítá v olomoucké zoo nyní 18 dospělých jedinců a tři mláďata, která tu přišla na svět v první polovině května. „Matka je zpočátku pečlivě ukrývala v noře, ale teď je už mohou návštěvníci spatřit ve výběhu s ostatními vlky,“ poznamenala zooložka Jitka Vokurková. Vlčata se ve čtvrtek objevila i při komentovaném krmení.

Sněhobílé vlky Hudsonovy chová olomoucká zoo od roku 2007 a od té doby se tu již narodilo 48 mláďat. Jako první vzniklo v olomoucké zoo před šesti lety safari zaměřené na oblast Euroasie.

Ve smečce arktických vlků jsou v olomoucké zoo i mláďata.

FOTO: Vlasta Hradilová, Právo

O dva roky později tu bylo zpřístupněno africké safari, a kromě vlčího tu má být vybudováno i australské a arktické safari. Pět areálů má zabírat plochu 19 hektarů. Už nyní po safari projedou vláčkem desítky tisíc lidí.

Zoologická zahrada, v níž lze spatřit bezmála čtyři stovky druhů zvířat, patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším turistickým cílům v Olomouckém kraji.