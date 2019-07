Ačkoliv by se mohlo zdát, že se jedná o úsměvnou příhodu, Semkovovi šlo o život. V nádrži, která zůstala po zavřené továrně, se totiž bez pomoci ostatních snadno mohl utopit.

„Potkal jsem špatné lidi, určitě byli opilí a honili mě. Já bych se nedokázal bránit, tak jsem se snažil utéct a spadl jsem do té nádrže,“ říká sám Semkov v rozhovoru pro ruská média.

The 33-year-old fell into the toxic pool while walking in a disused asphalt plant

He was hauled from the sticky black liquid and laid out on the grass covered in it

Medics at a hospital in Pavlovsk, western Russia, removed the tar with razors pic.twitter.com/MHxzb8EurV