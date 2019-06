U stolů sedí naproti sobě 13 mužů a 13 žen. Každého zvlášť odděluje bambusová roleta. Než si vymění místa, roleta se rozhrne na tři minuty, během kterých mají šanci se poznat. To, že mezi nimi může vzplanout jiskra, si účastníci „rychlorande” pojistili předem.

Vhodnost partnerů zde neurčuje fyzický vzhled či zájmy a koníčky. Potenciální partneři jsou vybírání podle toho, jak se liší jejich genetická informace zapsaná v molekule DNA.

„Věříme, že DNA určuje přitažlivost mezi dvěma osobami z padesáti procent. A dalších padesát procent jsou vnější vlivy,“ uvedl pro britský Telegraph Satoru Fudžimura ze seznamovací agentury Nozze, která začala tuto službu nabízet od ledna ve svých jednadvaceti kanceláří v Japonsku.

DNAを比較してマッチングをはかるサービス、東京のノッツェ

利用料はDNAテスト3万円+マッチング料1.1万円/月



