Italské herečce Ornelle Mutiové hrozí půl roku vězení, místo hraní jela za Putinem

Italské herečce Ornelle Mutiové hrozí, že by mohla strávit půl roku ve vězení, pokud do měsíce nezaplatí odškodné za zrušené představení, místo něhož letěla do Petrohradu na dobročinnou večeři celebrit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. O rozhodnutí italského nejvyššího soudu informovala stanice BBC.