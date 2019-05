tcs, Novinky

Zahrada zveřejnila video natočené ošetřovatelem minulý pátek, které se rázem stalo hitem internetu. Rodinku goril čítající tři samice, dvě mláďata a jednoho samce zastihl prudký déšť na malém suchém plácku hned vedle zvědavých návštěvníků.

Zvířatům zbývalo jen pár metrů, aby se dostala pod střechu, na déšť se jim ale vůbec nechtělo. Jedna ze samic nervózně obhlížela situaci, ale do deště se nevydala. Teprve samice bez mláděte se odhodlala vykročit na déšť a se zjevnou nechutí přeběhla zhruba dva metry do suchého bezpečí.

Padající kapky se gorilám pranic nelíbily.

FOTO: Brooke Hunsinger, Riverbanks Zoo and Garden

Obě matky ale stále váhaly, teprve aktivita samce je přiměla k přesunu. Jejich výrazy však vypovídaly o tom, že se jim voda padající z nebe pranic nelíbí. Jako poslední se vydal na „strastiplnou“ cestu samec. Až do poslední chvíle se tvářil majestátně a důstojně, avšak i on se zhnuseně zašklebil, když na sobě pocítil vodu.

Nechuť k vodě není mezi gorilami něčím, co by získali až v zajetí. I ty, které žijí ve volné přírodě, se snaží vodě vyhnout. Pakliže je zastihne déšť, zůstanou stát, dokud déšť nepřejde. Pokud je v blízkosti jeskyně nebo podobné přístřeší, neváhají ho využít. Nikdy si však nepřikrývají hlavu velkými listy, jako to dělají například orangutani.