Walsh cestoval společně se se svou 29letou přítelkyní. V autě debatovali o ledasčem a výsledkem bylo, že se hasič nechal vyprovokovat k nudistickému výstupu. Celý nápad vznikl z Walshovy domněnky, že nahota je ve státě Rhode Island legální.

Evidentně však ne zas tolik. Poté, co vstoupil muž do obchodu bez jediného kousku oblečení a koupil si limonádu, zavolala obsluha policii.

Middletown police say Lynnfield Fire Captain John Walsh, 60, walked into a 7-Eleven naked because he said his 29-year-old girlfriend dared him to do it. @NBC10 pic.twitter.com/sTO0mSoaI3