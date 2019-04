O svých plánech Monte nikomu neřekl. „Nechtěl jsem, aby si další lidé rozbili auto. Stačí, že si ho rozbila moje máma a oprava vyjde na dost peněz,” prozrazuje svoje úmysly chlapec.

Dokonce ani matka Monteho, Trinell Scottová, o úmyslu syna nevěděla. „Volala mi to až moje neteř, že viděla na sociálních sítích Monteho, jak na ulici lopatou zasypává díry,” řekla překvapená matka, podle které je to však celý Monte.

See a need, fill a need! 12-year-old

Monte Scott of Muskegon Heights

Michigan was fed up with the potholes on his street. So he did something about it! pic.twitter.com/DXhP1RllEX