„Už v předstihu mi oznámili dva čínští zájemci, že chtějí získat právě Armanda. Ale netušil jsem, že přijde tohle. Za všechny ty roky v holubím sportu je tohle pro mě taková třešnička na dortu,“ popsal Joël Verschoot deníku The Guardian své pocity poté, co v neděli skončila aukce.

Vítězná nabídka činila 1,25 milionu eur (32 milionů korun) a učinil ji jeden z nejmenovaných čínských zájemců. Byl tak překonán rekord čínského podnikatele Sing Weje, který zakoupil závodní holubici Nadine za 400 tisíc eur (10,2 milionu korun). Shodou okolností rovněž od Verschoota.

Star racing pigeon named Armando fetches a record €1.25 million in an online auction in Belgiumhttps://t.co/QDSJ0rTnyZ pic.twitter.com/OxOabGfkDn