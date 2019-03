Když si chtěl před losováním loterie 1. března Michael Weirsky připravit své lístky, s hrůzou si uvědomil, že je nemůže najít. Hodiny je hledal v domě, až se rozhodl vrátit do obchodu, kde je den předtím koupil.

I love when good things happen to deserving people. 😁



An unemployed New Jersey man just won $273 MILLION in Mega Millions. Now, Michael Weirsky wants to reward the person who returned his ticket after he left it at the store!https://t.co/g7kVMYHDEX pic.twitter.com/lwI1bcqofJ