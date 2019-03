Stáda ovcí, kterých na Novém Zélandu žije zhruba 30 milionů, hlídají nově kromě pasteveckých psů také jejich elektroničtí pomocníci. Drony, které jsou vybaveny reproduktorem a nahrávacím zařízením, vyjdou majitele v přepočtu na 80 tisíc korun.

Barking drones used on farms instead of sheep dogs https://t.co/V2tYoWQX0J pic.twitter.com/5I9YyZtGzE

Kromě ovcí zvládnou štěkající drony hlídat i další hospodářská zvířata. „Kupodivu to funguje, dokonce některé starší krávy, které už ze psů neměly takový respekt, jsou nyní poslušnější,” říká pastevec Corey Lambeth.

Drony kromě štěkání slouží farmářům také s monitorováním stád, kontrolováním množství krmiva a šetřením času.

#WATCH Shepherd Corey Lambeth has embraced drone technology to help herd his flock.

He recorded his dogs barking, and plays the sound while flying the drone to get the sheep moving 🐑🐑🐑 pic.twitter.com/jSxBgPwDrn