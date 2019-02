Byl chladný páteční večer. Ve městě Greenville v Jižní Karolíně postávaly před supermarketem dvě dívky ve skautských krojích a prodávaly sušenky, jak jim to velí dlouholetá tradice.

V jednu chvíli přistoupil k promrzlým dívkám muž a koupil si najednou sedm balení sušenek celkem za 40 dolarů a řekl dívkám, ať si drobné nechají, uvedla koordinátorka skautek Kayla Dillardová.

A man bought $540 in cookies so these Girl Scouts could escape the cold (photo has been updated, and previous photos have been removed) https://t.co/qL9GfwU17S pic.twitter.com/pXmVSknFFb