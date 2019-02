V okolí lidských obydlí v Nové zemi se od prosince vyskytlo několik desítek medvědů. U osady Bělušja Guba na Jižním ostrově bylo zpozorováno 52 medvědů, z nichž zhruba deset se v oblasti neustále pohybuje. Hlášeny jsou také zprávy o tom, že tyto šelmy pronikly i do domů lidí.

Dva z medvědů se podařilo zahnat smečce psů, která svým štěkotem dokázala šelmy zastrašit. Jednalo se pravděpodobně o matku s mladým medvědem.

Žena, která video natočila ze svého bytu, uvedla, že v poslední době jsou pro obyvatele psi velmi důležití. „Když začnou štěkat všichni zároveň, je to opravdu rámus a my víme, že je poblíž medvěd,” řekla.

Dozens of #polar #bears invaded the #Russia/n #Arctic town of #BelushyaGuba, in #NovayaZemlya archipelago, prompting authorities to declare #emergency + to blame #ClimateChange & #GlobalWarming for #melting ice and forcing animals to look for food on land. https://t.co/5ZzM7yUJyp pic.twitter.com/ydWEi0rBV0