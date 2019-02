Aleš Fuksa

Zachránit tento jedinečný druh se snaží po celém světě zoologické zahrady, které chovají asi tisícovku zvířat.

Zoo Zlín patří k těm úspěšným. V období mezi lety 1980 až 1983 se v Lešné, kde zahrada sídlí, podařilo odchovat celkem osm mláďat.

Další odchov proběhl v roce 2009, tehdy čtyřleté Tanji se narodila tři mláďata. Poté Tanja úspěšně porodila tři tygřata v roce 2012 a dvě v roce 2015. Celkově se tak dosud podílela na polovině všech 16 zdařilých odchovů v Lešné.

Tygří pár se v zoo pokouší o mladé

FOTO: Aleš Fuksa

Samec Boatsman, kterého získala zlínská zoo na dva roky z estonského Tallinnu, ještě potomky neměl.

Narodil se v Moskvě a jeho rodiče poznali ještě volnou přírodu. „To už je mimořádné. Takový rodokmen má i naše Tanja. Troufám si říct, že toto spojení je geneticky asi nejvýznamnější v Evropě,“ řekl ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

Došlo i k páření



Ošetřovatelé doufají, že se mláďat dočkají brzy. „Oba se k sobě chovají velmi hezky. První spojování již proběhlo, naštěstí zatím bez vážnějších kolizí, je to totiž vždy riskantní záležitost. Ale komunikovali spolu, došlo i k páření, chceme je co nejdéle držet spolu. Uvidíme, co se bude dít za pár měsíců,“ sdělil novinářům ředitel.

Březost tygrů trvá 90 až 110 dnů. Zlínská zoo doufá ve vytvoření dobrého páru, jak tomu bylo v případě předešlého samce Josepha. Ten se s Tanjou podílel na pěti mláďatech v letech 2012 a 2015.

„Fantastický tygr, sice bázlivý, a trvalo asi dva týdny, než vyšel ven, ale citlivý a hrozně pěkně se to projevovalo na životě s Tanjou,“ podotkl Horský.

Mláďata tygra usurijského v Hluboké nad Vltavou

FOTO: ZOO Hluboká nad Vltavou

Tygři většinou žijí samotářsky a samec se před porodem odpojuje. Vzhledem k tomu, jak se Joseph k samici choval, ho ale nechali chovatelé i s mláďaty. V současné době je Joseph po dohodě s koordinátorem chovu tygrů ussurijských v Zoo Soulu, kde se dál pokouší o rozšíření svého genofondu s jinou samicí.

V Austrálii se narodila tři mláďata



Tygr ussurijský je jednou z nejvzácnějších kočkovitých šelem. Má délku těla kolem tří metrů a hmotnost kolem 280 kilogramů.

Zpráva o úspěšném porodu tygra - tentokrát sumaterského - přišla čerstvě z Austrálie. V tamní zoo se narodila tři mláďata a jejich cestu na svět zachytily kamery. [celá zpráva]