Když se její matka dostala kvůli podvodníkovi do finančních potíží, rozhodla se prodat Debra Goddardová prsten, který před lety koupila. Měla podezření, že obyčejné velké sklíčko zasazené prstenu by nemuselo být pouhé sklíčko, a prsten proto donesla obchodníkovi se šperky, aby ho nacenil.

Debra doufala, že by za něj mohla utržit při troše štěstí pár stovek liber. „Víte, co to je? To je diamant,“ zalapal podle Goddardové obchodník po dechu, když si šperk prohlédl. V prstenu se totiž skvěl diamant o váze 26,27 karátů (5,25 gramů).

„Celou noc jsem jen seděla a přemýšlela co udělat,“ popsala Debra deníku The Sun. Nakonec se rozhodla prsten prodat přes aukční síň Sothesby. Po odečtení všech nákladů spojených s dražbou získala Debra Goddardová 470 tisíc liber (13,7 milionu korun).

Debra, která pracuje v charitě a v rámci pěstounské péče vychovala přes dvacet dětí, už ví, co s výhrou udělá. Maminku pošle na dovolenou na Barbados a do Ameriky. Hodlá rovněž založit firmu, která podobné zapomenuté klenoty na bleších trzích bude vyhledávat.