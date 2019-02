ČTK

Kopaczová, nyní poslankyně největší polské opoziční strany, Občanské platformy, v rozhovoru hovořila kromě jiného o nahrávkách s předsedou vládnoucí strany Právo a spravedlnost Jaroslawem Kaczyńským, které v uplynulých dnech zveřejnil deník Gazeta Wyborcza.

Na nich mluví o neuskutečněných plánech, aby společnost napojená na jeho národně-konzervativní stranu postavila v centru Varšavy dva mrakodrapy. To opozici pobouřilo.

Kopaczová měla na mysli zřejmě mamuty.

FOTO: archiv Giganti doby ledové

„Tehdy, když ještě žili dinosauři a lidé neměli moderní zbraně… na ně házeli kameny,“ řekla Kopaczová. „Jasně, od jednoho kamene (dinosaurus) nezahynul, ale jestli házeli měsíc, dva, tak ho natolik oslabili, že ho mohli přemoci,“ přiblížila Kopaczová strategii, kterou její strana zvolila proti Právu a spravedlnosti.

Polská expremiérka Ewa Kopaczová

FOTO: Alik Keplicz, ČTK/AP

Novinářka, která s ní interview dělala, ji upozornila, že to byli mamuti, koho lidé v dávné minulosti lovili. Kopaczová na to ale nereagovala. Portál dziennik.pl připomíná, že dinosauři vyhynuli asi před 66 miliony let. První lidé se v Africe objevili zřejmě teprve před 200 tisíci lety.

Lidé a dinosauři vystupují společně jedině ve filmech o cestách v čase, kresleném filmu Flinstounovi nebo některých dílech Jurského parku.

Ewa Kopacz kłamała o ludziach i dinozaurach. Żyliśmy w symbiozie, co potwierdzają zdjęcia: pic.twitter.com/TTUig2oj78 — Jakub Wiech (@jakubwiech) 31. ledna 2019

Expremiérka prý nelže...

Uživatelé sociálních sítí v Polsku si nyní z Kopaczové a jejího přešlapu dělají legraci, na základě Flinstounových jí třeba připomínají, že „lhala o lidech a dinosaurech“, protože žili v symbióze.

Ewa Kopacz: "Przypomnę trochę strasznie dawne czasy, wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb, nie mieli żadnej broni, która pozwoliłaby ich zabić. Wie pani, co wtedy robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura". pic.twitter.com/AaNUd66AZf — Zbigniew Kozlow (@ZbigniewKozlow) 31. ledna 2019

Na jiném obrázku se zase ptá jistého muže, který má před sebou plátek masa, z čeho je. „Z dinosaura,“ odpoví jí.