Se splněním snu pomohla dívce společnost American Airlines.

V leteckém stejnokroji této společnosti, nalíčená jako správná letuška a stejně tak i usměvavá. Tak svůj vysněný den strávila dívka, kterou při tom mohla sledovat i její rodina, jež měla v letadle rovněž místa.

Shannie vykonávala běžné procedury spojené s odletem letadla. Pomáhala se zapínáním bezpečnostních pásů, předváděla bezpečnostní ukázky a došlo i na roznášení občerstvení.

The dream of being a flight attendant became a reality for Shantell "Shannie" Pooser. 👩🏽‍✈️



The 17 year old princess has Down syndrome & severe heart problems.



For Shannie nothing is impossible!



pic.twitter.com/8udbLh9TAC