Všechno začalo tím, že se Anthony Robertson rozhodl dospívající dceru potrestat zabavením telefonu za to, že si na něm nastavila heslo. S tím dívka zásadně nesouhlasila, a tak se rozhodla zavolat na linku 911. Policistům sdělila, že jí otec vzal telefon v hodnotě 800 dolarů (asi 18 tisíc korun), který mu nepatří.

Po příjezdu hlídky našli policisté před domem dceru a otce. „Chci svůj telefon. Je to můj telefon, otec mi ho nekoupil a je to můj majetek. Ani tady nebydlím,” hájila se dívka, jež většinu času tráví u prarodičů, přesto u otce občas přespává.

A 16-year-old daughter called the cops on her father for taking her phone away in Ohio. This is how South Euclid police dealt with it. pic.twitter.com/H2GzoFst82