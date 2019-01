Aukce se konala na novém rybím trhu v Tokiu, který loni nahradil vyhlášený rybí trh Cukidži, největší rybí trh na světě, který vznikl v roce 1935. Rybí trh se loni v říjnu přesunul do nové lokality v Tojosu, kde dříve stávala plynárna, kvůli budování lepší infrastruktury před letní olympiádou plánovanou na rok 2020.

Cena zaplacená za kilogram ryby na novoroční aukci neodpovídá skutečné hodnotě rybího masa. První aukce v novém roce je spíše propagační akcí a velkoobchodníci a majitelé sushi restaurací při ní obvykle platí za největší a nejlepší ryby obrovské částky, které neodpovídají běžné hodnotě rybího masa.

Tuna sells for record $3 million in auction at Tokyo's new fish market https://t.co/07B8ujlHiy pic.twitter.com/IthLMJZiNh