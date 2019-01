tcs, Novinky

Incident se odehrál v neděli v zastřešeném bazénu bytového komplexu na okraji města Saint Paul. Čtyřiatřicetiletý Srinivasa Yalavarthi z Chicaga byl navštívit příbuzné. Jak informoval denní Star Tribune, rozhodl se svlažit v bazénu.

Jenže neuměl plavat a z mělkého konce se dostal na hloubku, ze které už nemohl ven. Kolem bazénu bylo několik skupinek lidí, uplynulo však několik desítek vteřin, než si všimli, že Yalavarthi leží bezvládně u dna v hloubce zhruba 2,5 metrů.

Ani jeden z devíti mužů, kteří byli kolem bazénu však neuměli plavat a bezradně postávali kolem. Advaikova matka Lalitha si náhle rozpomněla na synovi lekce plavání. „Viděla jsem ho potápět se ke dnu a sbírat tam kroužky. Tak mi to najednou blesklo hlavou,“ sdělila matka serveru CNN. Advaika pobídla, ať pro muže skočí.

Chlapec na chvíli zaváhal, pochyboval, že by zvládl utáhnout dospělého, když však viděl, že je situace bezvýchodná a nikdo z dospělých do vody nepůjde, nadechl se a skočil. Muže vytáhl a doplaval s ním ke kraji. Z vody mu ho pomohl vytáhnout Advaikův otec, strýc pro změnu poskytl Yalavarthimu první pomoc.

Udělal jsem, co jsem musel, řekl chlapec

To už ale dorazila na místo záchranka a Yalavarthiho převezla do nemocnice. Po vyšetření doktoři konstatovali, že muž neutrpěl žádná zranění a neodnese si z incidentu ani žádné následky.

„Nikdy jsem neslyšel o případu, kdy by chlapec vytáhl dospělého,“ uznale prohlásil policejní důstojník Aaron Machtemes, když o dva dny později mladému hrdinovi gratuloval. Yalavarthi přišel mladému zachránci poděkovat hned, jak ho pustili z nemocnice.

Avaik si z rozruchu kolem něj příliš nedělal. „Poděkoval a já pak šel pryč, protože moc nemám rád, když si dospělí povídají,“ svěřil se chlapec. Udělal prý jen to, co musel. „Kdyby ho někdo nezachránil, tak by umřel nebo zůstal ošklivě zranění. A to by bylo špatné pro jeho rodinu,“ vysvětlil stručně své pohnutky.

Rodina, která do Spojených států přišla před třemi roky z jižní Indie je na svého syna náležitě pyšná. I rodiče teď zvažují, že by se dali na plavání, i když Advaik je k jejich plánům skeptický. „Miluji vodu, ale můj otec mi nikdy nedovolil učit se plavat,“ uvedla Lalitha. „V naší kultuře to není běžné, zejména pro dívky,“ dodala.