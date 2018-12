ČTK

Patrně napůl žertem se Lukašenko kdysi Putina zeptal, co by si ještě od něj a od celého Běloruska přál, citovala mluvčí agentura Interfax. A odpověď prý zněla: Co lze od Běloruska žádat? Brambory a sádlo.

Právě běloruské sádlo bylo při jedné z dřívějších Lukašenkových návštěv dárkem pro kremelského šéfa.

Tentokrát tedy s sebou běloruský prezident vzal brambory čtyř odrůd – jedna je vhodná pro smažení, jiná pro přípravu kaše a další pro vaření a pečení. Lukašenkova mluvčí ujistila, že brambory byly pečlivě vybrané, stejně jako v minulosti sádlo.

Bylo to jednoduše to nejlepší běloruské sádlo, prohlásila mluvčí, jejíž šéf, který kdysi řídil velké zemědělské družstvo na východě Běloruska, před časem sádlo označil za „nejlepší běloruský doping“.