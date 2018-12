nčs, Novinky

Tarbox se podle policie do domu vloupal a nejdříve mířil do lednice, aby zahnal hlad. Poté si drzý zloděj dal sprchu a oblékl se do oblečení, jež našel ve skříni. Nedělní odpoledne se následně rozhodl trávit u cizí televize.

Tam ho překvapený majitel našel, když se vrátil domů. Pohotový zloděj mu tvrdil, že se spletl a domníval se, že dům patří jeho kamarádovi. Rovněž majitele poprosil, zda by nebyl tak laskavý a neodvezl ho domů.

Vzhledem k tomu, že dle slov majitele Tarbox vypadal důvěryhodně, rozhodl se jeho žádosti vyhovět a odvezl jej autem domů. Později se ukázalo, že v domě bydlí zlodějovi příbuzní. Když se majitel vrátil do svého domu, zjistil, že Tarbox nebyl zdaleka tak nevinný a dům stihl vykrást.

Zloděje spravedlnost neminula, ve středu byl zatčen a obviněn mimo jiné z loupeže.