Nápad se zrodil, když Spaková hledala vánoční ozdoby na půdě svého domu ve městě Wilkes-Barre. Do oka jí padl umělý vánoční stromeček, který podle jejích slov vypadal, že by do výmolu, jenž týdny čekal na opravení, přesně zapadl.

A pothole recently opened up in the middle of a street in Wilkes-Barre, Pennsylvania, and the city hadn't fixed it. So last week, a woman put a #ChristmasTree in the hole to call attention to it. And now the city says it'll be fixed this week. #Christmas #holidayseason pic.twitter.com/CcVTw5HSUx