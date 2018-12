Gaylordová má kromě Madison ještě druhého retrívra Miguela. Jak sama uvedla, psi byli zvyklí trávit většinu času venku a při evakuaci se je nepodařilo najít. Miguela později objevila dobrovolnice Shayla Sullivanová, po fence však nebylo ani vidu, ani slechu.

„Nechali jsme Madison před domem misku s vodou a jídlem, kdyby se vrátila domů, ale za celou dobu evakuace se nezdálo, že by se k domu přiblížila,“ uvedla Sullivanová, která zachraňuje pohřešovaná zvířata.

“There is a higher power. It’s like a sigh of relief.” One woman evacuated due to the California wildfires without her two dogs.



Weeks later when she thought all hope was lost and she returned home, a miracle – she found her dog standing guard. pic.twitter.com/E42YXovTWb