Nejmenovaná suplující učitelka prozradila dětem ve věku šest až sedm let, že vousatý muž v červeném kabátu je pouhým výmyslem, uvedl web USA Today. Aby toho nebylo málo, rovněž netaktně popřela zmateným dětem existenci Zoubkové víly a Velikonočního zajíčka. To jen tak pro jistotu, aby se to dětem nepletlo.

Jak uvedla ředitelka školy Rene Rovtarová, která byla podle jejích slov z incidentu velmi znepokojená, suplující pedagožka se do školy již nevrátí.

A aby Rovtarová dodala dětem znovu trochu víry, sama nahrála na sociální sítě fotku se Santou s popiskem: „Já věřím.“