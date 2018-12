Šokovaná snoubenka pouze s údivem sledovala, jak se její nastávající snaží dostat šperk zpátky nahoru. Kuriózní situaci zachytily policejní kamery a newyorští strážníci se rozhodli nešťastným milencům pomoct.

Na záznamu je zřejmé, jak se klečící, později ležící, muž nejdříve snaží vylovit prstýnek, zatímco žena si překvapeně zakrývá ústa. Později se do pátrání vložila i ona, ani to však k úspěšnému dokončení žádosti nevedlo.

Newyorská policie se tak rozhodla video zveřejnit a po páru pátrat. Strážníci, kteří měli za mříže přístup, chvíli po incidentu ztracený prstýnek vylovili, vyčistili a umístili jeho fotku na sociální sítě s prosbou o identifikaci majitelů.

Thank you, Twitter. Case closed!



Love,

John, Daniella, and the NYPD. pic.twitter.com/G7eB1Ds7vP