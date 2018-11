ČTK

„Než jsem přišel sem a začal držet dietu, sotva jsem ušel 100 metrů,“ říká Pipit Sarakitvinon, který přišel na prohlídku do nemocnice specializující se na léčbu mnichů. Těch je v této převážně buddhistické zemi s téměř 70 miliony obyvatel více než 300 tisíc.

Sarakitvinon se raduje, že se mu díky dietě, kterou zahájil počátkem roku, podařilo zhubnout ze 180 kilogramů na 150.

Tradice naturálních milodarů pro mnichy je velmi zakořeněna nejen v Thajsku, ale i v Barmě nebo Kambodži, kde jsou všude sochy baculatého Buddhy.

Klasický milodar v podobě rýže se však změnil v košíky nezdravého jídla, chipsy a energetické nápoje. Od milodarů věřící v této zemi, která zažívá skandály kolem mnichů, kteří si žijí na vysoké noze nebo zpronevěřují peníze pro osobní potřebu, nic neodradilo, neboť tento „dobrý skutek“ je považován za příslib štěstí.

Obézních je téměř polovina všech mnichů

Ve velkých městech včetně Bangkoku jsou nadále k vidění bosí mniši kráčející po ulicích. Mnozí však dostávají dary, aniž by překročili práh svého chrámu. A v supermarketech jsou těmto milodarům vyhrazeny celé regály.

„Jestliže jedí to, co jim darujeme, a jsou spokojení, myslíme si, že to jídlo rovněž dostanou naši drazí zemřelí,“ vysvětluje Pračaksvič Lebnak, vysoký činitel na ministerstvu zdravotnictví. „Někteří lidé mnichům dokonce dávají cigarety,“ povzdychne si.

Příliš tučné, příliš sladké a slané milodary vedou k tomu, že se u buddhistických mnichů často vyskytuje cukrovka a vysoký krevní tlak. Obezita je však na postupu v celé thajské společnosti. Podle studie realizované letos na severovýchodě Thajska, které je v Asii obezitou nejvíce zasažené, bylo z 3500 hodnocených mnichů 15 procent obézních.

Dříve mezi klasické milodary patřila rýže, dnes jsou to sladkosti, limonády nebo i cigarety.

Avšak univerzitní profesor Džongdžit Angkatavanič s odvoláním na jiné studie uvádí, že u dotázaných mnichů dosahovala obezita 48 procent. Na vině jsou sladké nápoje, které mniši hojně popíjejí, protože odpoledne nemají dovoleno jíst tuhou potravu.

V nemocnici v Bangkoku, která je určena pro mnichy, hlásá velký panel hned u vstupu, že „nejlepší nápoj je voda“. Dočteme se na něm o nejběžnějších sladkých nápojích, jako je zelený čaj, limonády a energetické nápoje, a je zde uvedeno, kolik lžiček cukru láhev nápoje obsahuje.

Přijímáte dary? Tak cvičte

Loni v prosinci zveřejnila vládnoucí vojenská junta jakousi Chartu zdraví mnichů, v níž je vybízí, aby pečovali o své tělo. A také v klášterech se pořádají přednášky, jejichž cílem je změnit stravovací návyky mnichů.

Problém tkví v tom, že podle učení Buddhy mají mniši přijmout všechny milodary. Navíc v Thajsku mniši nesportují, uvádí Pchra Radžvoramuni, mnich, který se podílel na sepsání charty.

„V takovém případě by měli cvičit, meditovat při chůzi, ráno uklízet chrám, zametat podlahu,“ říká.

Mnich Pipit si z toho vzal ponaučení. Více chodí a snaží se méně jíst. „Dnes věnuji více pozornosti tomu, co mi lidé darují,“ ujišťuje.