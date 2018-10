tcs, Novinky

O neobvyklém příběhu informovala na svých stránkách Central Michigan University, jejíž profesorku Monalizu Sirbescuovou navštívil muž, který chtěl zůstat v anonymitě, s desetikilovým kamenem.

Jak profesorka uvedla, po celých osmnáct let její kariéry za ní chodí lidé s různými kameny, aby jim řekla, zda je to meteorit, nebo ne. Zatím se prý nikdy nestalo, že by někdo meteorit opravdu měl.

Teprve farmář bydlící v nedalekém michiganském Edmore uspěl. „Během několika vteřin jsem poznala, že tohle je opravdu něco mimořádného,“ uvedla profesorka Sirbescuová. Desetikilový meteorit je šestý největší meteorit nalezený ve státě Michigan. „Je to nejcennější exemplář, jaký jsem držela v ruce. Jak po finanční, tak po vědecké stránce,“ dodala profesorka.

Farmář koupil farmu u Edmoru v roce 1988 i s meteoritem. Majitel mu sdělil, že kámen spadl na pozemek farmy někdy ve třicátých letech. Našli ho uprostřed hlubokého kráteru a odnesli si ho domů. Od té doby, tam sloužil jako zarážka na dveře.

Meteorit je výjimečně bohatý na nikl

Ani jeden z mužů přitom netušil, že by kámen spadlý z nebes mohl mít nějakou hodnotu. A tak meteorit sloužil jako zarážka dalších třicet let až do letošního roku. Tehdy muž zaslechl, že sběratelé jsou ochotní dát i za malé kamínky docela slušné sumy. Proto se obrátil na odborníky.

Na Michiganské univerzitě zjistili, že se jedná o takzvaný siderit, tedy meteorit složený zejména ze železa a niklu. Běžně poměr železa u sideritu dosahuje kolem 90 až 95 procent, nikl je velice vzácný kov. Edmorský meteorit obsahuje celých 12 procent niklu, což jej dělá ještě vzácnějším.

Profesorka Sirbescuová zaslala vzorek do slavného Smithsonova Institutu ve Washingtonu, který její závěry potvrdil. O meteorit se už přihlásilo několik muzeí i soukromých sběratelů. Cena meteoritu je odhadována na 100 000 dolarů (2,2 miliónu korun).

Majitel se už rozhodl meteorit prodat, zatím ale ještě neví komu. Projevil však nebývalou vděčnost a rozhodl se, že ať už bude cena jakákoliv, věnuje Michiganské univerzitě deset procent z prodeje na podporu geologických věd.