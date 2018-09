tcs, Novinky

Drtivou většinu peněz jsem nedostal, tvrdí bezdomovec z Filadelfie. To, co jsme mu dali, utratil za drogy, kontruje pár, který pro bezdomovce sbírku založil. Kam se peníze poděly, nyní zjišťují vyšetřovatelé.

Zpočátku dojemný příběh o lidskosti a pochopení se začal odvíjet jedné loňské říjnové noci. Sedmadvacetileté Kate McLureové došel nedaleko Filadelfie benzín a ona zůstala na opuštěné dálnici sama a bez hotovosti. [celá zpráva]

V tu chvíli jí přispěchal na pomoc bezdomovec Johnny Bobbitt. Poradil jí, ať zůstane v autě a on jí benzín koupí. Za palivo utratil svých posledních 20 dolarů. Vděčná McLureová a její přítel Marc D´Amico se pak za bezdomovcem vrátili a darovali mu peníze a oblečení.

Tím to ale neskončilo. Pár se rozhodl, že Bobbittovi založí na crowdfundingovém serveru GoFundMe účet. Bezdomovci na něj přispělo přes 14 000 lidí celkovou částkou ve výši 402 706 dolarů (zhruba 9 miliónů korun). Bezdomovec dostal druhou šanci.

Místo domu přívěs, místo auta rachotina

Podle McLureové si ji rozhodně zasloužil. Bobbitt je válečný veterán, který po návratu z armády pracoval jako záchranář. Pak ho ale dostihly finanční problémy, Bobbitt se stál závislým na drogách a skončil na ulici.

Teď měl šanci získat dům, auto a začít nový život. Jenže místo domu mu pár zakoupil obytný přívěs, který zaparkoval na příjezdové cestě pozemku patřící rodině McLureové. Dostal rovněž ojeté auto, které se krátce poté, co bylo zakoupeno, rozbilo.

Kam se nakonec peníze poděly, bude nakonec zjišťovat soud.

„Nic z toho nebyla jeho volba. Raději by odjel domů do Severní Karolíny,“ sdělila CNN advokátka Jacquelin Promislová, která společně s Chrisem Fallonem bezplatně Bobbitta zastupuje. V interview pro NBC McLureová uvedla, že Johnovi koupili přesně to, co si přál. Další peníze mu už odmítli dát, protože podle D´Amica utratil Bobbitt během třinácti dnů 25 tisíc dolarů (zhruba 555 tisíc korun) za drogy.

Peníze nepřevedli ani po nařízení soudu

Na jedné straně bezdomovec s drogovu závislostí, na druhé mladá bezúhonná sekretářka pracující ve státní správě a její přítel tesař. Bobbittovi advokáti navíc přiznali, že pár odmítal dát bezdomovci další peníze opravdu ze strachu, že budou použity na nákup drog.

Jenže minulý týden soud rozhodl, že kampaň byla zřízena v Bobbittův prospěch, a tudíž by k penězům měl mít přístup. Podle vyjádření McLureové a D´Amica bylo z účtu utraceno v Bobbittův prospěch 200 tisíc dolarů (4,4 milióny korun), dalších 40 tisíc si naúčtoval server jako poplatek. Později D´Amico řekl, že server si naúčtoval 50 tisíc dolarů. Ať už byl poplatek jakýkoliv, na účtu by mělo zbývat minimálně 150 tisíc dolarů.

Tyto peníze měli McLureová s D´Amicem dle nařízení soudu do pátku předat Bobbittovi. Jenže žádné peníze nepřišly. Bobbittovi advokáti v úterý požádali soud, aby páru zabavil pasy a zmrazil jejich účty, na kterých peníze pro Bobbitta přechovávali.

Dočká se svých peněz?

Bezdomovec se ocitl opět na ulici a opět zápasí se závislostí na drogách. Během uplynulých měsíců se mladý pár vydal na poměrně nákladné výlety po Spojených státech, užíval si v Las Vegas a koupil nové BMW.

Jak své aktivity pár financoval, zůstává zatím nejasné. D´Amico pouze přiznal, že si z fondu vypůjčil s Bobbittovým svolením 500 dolarů (zhruba 11 tisíc korun), které posléze vrátil. Kam se poděly další tisíce dolarů, budou nyní dohledávat forenzní experti přes účetnictví.

Bobbitt se však možná dočká ještě třetí šance. Pokud se prokáže, že pár peníze zpronevěřil, je crowdfundingová společnost podle svého mluvčího připravena zajistit, aby se peníze těch, co přispěli, dostali k tomu, komu patří.