mb, Novinky

Wallner v inkriminovaném místě pokračoval dál padesátkou, při které ho vyfotil samočinný radar. Kdyby se to stalo dvakrát třikrát, nebylo by to nic divného. Jenže Wallner byl zachycen dvaačtyřicetkrát - ve 42 po sobě jdoucích pracovních dnech.

První pokuta mu domů přišla v květnu. „Řekl jsem si, že toho bude víc - a že to bude drahé,” uvedl. A vskutku - suma pokut dosáhla výše 3 000 eur, tedy 77 220 korun.

Pokuty ho stály dvě výplaty



Všechny je zaplatil. „Nemůžete rozporovat všechny pokuty najednou, takže bych musel správní řízení absolvovat dvaačtyřicetkrát,” uvedl na vysvětlenou pro noviny Süddeutsche Zeitung. „Jsou to zhruba dvě mé měsíční mzdy,” dodal.

Radar i omezení rychlosti jsou u školy, kde podle něj mají smysl spíše během dne, když jsou děti ve škole. Oblast je podle Wallnera velmi tmavá. Tvrdí, že neviděl značku, ani radar. A ten používá infrablesk, takže pořízení fotografie není pouhým okem vidět.