vpl, BBC

Mimořádně vysoké teploty, které sužují prakticky od sklonku června Skandinávii, donutily některé farmáře vodit jejich dobytek na okolní nudistické pláže, aby se tam mohl napojit a zchladit. Mnozí z nich předtím museli dobytek zabíjet dříve, než plánovali, protože v extrémních vedrech trpěl.

Nudisté si to však nechtěli nechat líbit a stěžovali si na radnici na to, že se o pláže musí dělit se skotem. „Je to nehygienické a může to přinášet i zdravotní rizika,“ stěžovali si v petici.

Jenže úředníci ve Växjö rozhodli, že krávy mají stejné právo využívat pláž jako lidští návštěvníci. „Nikdo přece nechce, aby farmáři v období sucha zabíjeli své krávy z nutnosti. Musí mít možnost vykoupat se a napít,“ řekl BBC Peter Bengtsson z místní radnice.